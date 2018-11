Seit bekannt wurde, dass die Post ihre Filiale im Mettauertaler Ortsteil Mettau schliessen will, verfolgte die Gemeinde als Besitzerin der Räumlichkeiten die Idee, dort ein Café einzurichten. Mehrmals zerschlugen sich Pläne, doch nun hat es geklappt. Am Montag unterzeichneten Gemeindevertreter und Pächter Armando Filippi den entsprechenden Vertrag. Derzeit laufen bereits Umbauarbeiten, die offizielle Eröffnung ist für den kommenden März vorgesehen. Zum Start ist eine Ausstellung mit Bildern des Malers Ernst Wülser geplant, der über 45 Jahre in Wil als Lehrer tätig war.

Filippi wohnt mit seiner Familie seit rund drei Jahren im Ortsteil Wil und betreibt von dort aus nebenberuflich den «Shopversand Filippi», der italienischen Kaffee, Pasta und andere Spezialitäten anbietet. Ein eigenes Café sei schon seit längerem ein Wunsch gewesen. «Ein Träumli» von ihm und seiner Frau Radosta, die Gastronomieerfahrung mitbringt und die Caffetteria Filippi hauptsächlich führen wird. Nun sei der Zeitpunkt ideal. «Der Internethandel ist mittlerweile gut angelaufen und braucht mehr Platz», so Filippi. Und so wird in der ehemaligen Post auch das Lager für den Onlinehandel seinen Platz finden und die Produkte werden verkauft.

Daneben will Filippi Sandwiches, Kuchen, italienisches Gebäck und Getränke anbieten. Warme Küche ist nicht vorgesehen, es wird im Rahmen des Umbaus auch keine Küche eingebaut. Noch nicht endgültig fixiert sind die Öffnungszeiten. Sicher soll die Caffetteria am Vormittag ab zirka 6 Uhr geöffnet haben. Am Mittag ist eine Pause vorgesehen, ehe am Nachmittag von etwa 15 bis 19 Uhr wieder offen ist. «Es ist auch geplant, am Samstag zu öffnen», so Filippi. Man werde aber in der Anfangsphase schauen, was die Gäste wollen.

«Wir freuen uns, dass es nun geklappt hat», sagte Gemeindepräsident Peter Weber. «Wir wollten keine Wohnung in den Räumlichkeiten, weil wir überzeugt sind, dass es der Region gut tut, dort einen Treffpunkt zu haben.» Er räumt ein, dass es Fragezeichen gebe, ob das Café langfristig rentabel betrieben werden kann. «Klar ist: Nun braucht es Einheimische und Leute auf der Durchfahrt, die das Café frequentieren.»

Man habe einen Mietpreis vereinbart, der halbjährlich steige, so Weber weiter. «Die Gemeinde will keine wirtschaftlichen Engpässe verursachen, aber die Räumlichkeiten auch nicht verschenken.» Für den Rückbau der Post-Infrastruktur und den Umbau – neue Böden und neuer Anstrich – investiert die Gemeinde rund 55'000 Franken. Die sei gut verantwortbar, so Weber, zumal die Post gemäss Vertrag mit der Miete einen Betrag für den Rückbau entrichtet hat.

Die Aargauer Gastro-Szene im Wandel: