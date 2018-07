Petrus mit Wohlwollen

Laut Urs Müller, Präsident des Velo-Clubs Kaisten, waren am Samstag 850 Sportler und Sportlerinnen in den verschiedensten Disziplinen unterwegs, «und am Sonntag bewegen wir uns auf gleicher Höhe». Müller weiter: «Petrus hat offenbar den Eindruck gehabt, er müsse uns verwöhnen, nachdem er uns in den letzten Jahren stiefmütterlich behandelt hat.» Diesmal war das Wetter perfekt: Warm, aber nicht zu heiss und trocken blieb es auch.

Vor allem die Schwarzwaldrundfahrt mit wahlweise 100 oder 150 Kilometer Länge profitierte von Petrus’ Wohlwollen, denn diese führte bis zum Schluchsee hinauf – Höhendifferenz satte 1950 Meter. Urs Müller bilanzierte: «Es lief sehr gut.» Die Schwarzwaldrundfahrt wurde vom Skiclub Hotzenwald, dem Samariterverein Kaisten, von Swiss Cycling Fricktal und vom Deutschen Roten Kreuz Steinatal unterstützt.