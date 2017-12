Die Kantonspolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Sie geht nach den ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei der Brandursache um Brandstiftung handelte. In einem anderen Gartenhaus in unmittelbarer Nähe wurde in derselben Nacht eingebrochen und ein Gaskocher sowie eine Gaslampe entwendet. Diese Gegenstände wurden laut Kapo mutmasslich verwendet, um das Nachbarshaus in Brand zu setzen. «Auch ob der Brand absichtlich gelegt wurde oder es sich um ein Versehen handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen», sagt Kapo-Sprecher Roland Pfister. Erfahrungsgemäss seien Gartenhäuser beliebte Ziele für Einbrecher. Brände und Brandstiftung seien hingegen selten.

Die Polizei setzt bei ihren Ermittlungen unter anderem auch auf die Bevölkerung. Einerseits werden Anwohner befragt, andererseits auch Hinweise aus der Bevölkerung entgegen genommen. Noch am Sonntag veröffentlichte die Kapo einen entsprechenden Zeugenaufruf. Bis am Montagnachmittag sind allerdings noch keine Hinweise eingegangen.

Zukunft noch offen

Der beim Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 15'000 Franken. Die Besitzerfamilie wird Anzeige gegen Unbekannt einreichen. In den kommenden Tagen wird sie sich ausserdem um das Aufräumen an der Brandstelle kümmern müssen. «Es ist ein trauriger Anblick», sagt die Tochter des Besitzers. Wie es danach weitergeht und ob das Gartenhaus wieder aufgebaut wird, ist derzeit noch offen. «Das werden wir in Absprache mit der ganzen Familie und mit etwas Abstand beurteilen.»