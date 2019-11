IG Rheinfelden-5G übergibt 710 Unterschriften – und plädiert für umweltverträgliche Alternativen

Das Paket ist schön verziert, mit lila Schlaufe und einigen bunten Herbstblättern. Es beinhaltet die Papierbögen mit den insgesamt 710 Unterschriften, welche die Interessengemeinschaft Rheinfelden-5G in den vergangenen Wochen und Monaten gesammelt hat. Am Montagmorgen übergab eine Delegation der IG die Petition an Stadtammann Franco Mazzi und Stadtschreiber Roger Erdin. «Es geht uns darum, einen gangbaren Weg in die digitale Zukunft zu finden», erklärten Peter Koller und Sandra Mäder, zwei der Hauptinitianten.

Fünf Forderungen in der Petition formuliert

In der Petition hat die IG fünf Forderungen formuliert. Zwei der Forderungen drehen sich um bereits bekannte Standorte in der Stadt. So seien die laufenden Baubewilligungsverfahren der Antennen am Weidenweg und an der Zürcherstrasse bis auf weiteres zu sistieren. Bei der Antenne beim ehemaligen Coop-Gebäude – sie wurde vom Mobilfunkanbieter im sogenannten Bagatellverfahren umgerüstet – müsse Klarheit über deren Leistung geschaffen werden. «Wir möchten wissen, wie diese Anlage tatsächlich betrieben wird», sagte Koller.