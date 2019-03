«Wollen Sie die Hunde sehen?», fragt der Beschuldigte. «Sie warten unten im Auto.» Gerichtspräsidentin Regula Lützelschwab lehnt dankend ab. Die Präsenz der Hunde ist während der Verhandlung nicht erforderlich.

Die beiden schwarzen Mischlingshunde heissen Hänsel und Gretel. Und während sie also auf dem Parkplatz im Auto warten, erklärt der Beschuldigte, was an jenem 23. August 2017 vor der Apotheke in Magden genau geschah, warum ihn daran keinerlei Schuld trifft und darum der Strafbefehl samt Busse ungerechtfertigt sei.

Das war so: Um 10.30 Uhr betrat er die Apotheke. Hänsel und Gretel hatte er draussen am Hundehaken angebunden. Als sich eine Frau mit ihrem Hund näherte, gelang es Gretel, sich loszureissen. Sie stürmte auf den kleineren Hund zu und biss diesen in den Rumpf. Zudem trat Gretel der Frau auch noch auf den Fuss.