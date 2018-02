Positives Feedback der Eltern

Klar ist: Die Schwimmkurse der SLRG-Schwimmschule finden ab August nur noch am Montag und Freitag statt wie bisher an allen Wochentagen statt. Zudem sind weiterhin Intensivwochen in den Schulferien geplant. Elisabeth Periclès, Leiterin der Schwimmschule, hat bei den Eltern bereits eine Umfrage durchgeführt, ob ihre Kinder an einem der beiden verbleibenden Tage die Kurse besuchen können. «Das Ergebnis ist positiv», sagt sie. Von 200 Fragebögen sind 120 zurückgekommen. «Die grosse Mehrheit kann an einem oder an beiden Tagen die Kurse besuchen», so Periclès.

Das neue Betriebskonzept bringe auch Vorteile mit sich, sagt die Leiterin der Schwimmschule. So finden künftig bis zu fünf Kurse gleichzeitig statt. «Das ist ein Vorteil für Eltern mit mehreren Kindern.» Und auch der Kontakt unter den Gruppen und den Leiterinnen werde so verstärkt. Zudem werden die Kurse für die Teilnehmer kaum teurer. «Wir verrechnen künftig einen Kombi-Preis für Eintritt und Kurs», so Periclès. Ein Nachteil dagegen sei, dass die Schwimmschule das Hallenbad gleich für ein ganzes Jahr mieten soll, während die Kursanmeldungen pro Quartal erfolgen. «Das bedeutet ein finanzielles Risiko für die Schwimmschule», sagt die Leiterin der Schwimmschule. Man sei allerdings diesbezüglich noch in Gesprächen mit der Gemeinde.

Schade sei auch, so Periclès weiter, dass künftig Eltern und Geschwister von Kursteilnehmern, während der Kurszeiten das Bad nicht mehr besuchen können. «So wurden bis anhin einige Eintritte generiert», sagt sie. Und auf Eintritte von Privaten sei das Bad angewiesen. «Wir wünschen uns, dass das Hallenbad für alle Nutzer erhalten bleibt», betont Periclès. «Dafür reicht eine ausgelastete Schwimmschule aber nicht aus. Es braucht auch die Öffentlichkeit.»