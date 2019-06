Das Bassin gleicht einem Wimmelbild, Kinderlachen und Kindergeschrei hallen durch die Luft und bei der Rutschbahn und beim Kiosk bilden sich Schlangen. Kurz im Schwimmbad Frick herrschte gestern Hochbetrieb.

Um 16 Uhr zählte die Badi bereits 1900 Eintritte – vieles davon Schulkinder, die am freien Mittwochnachmittag Abkühlung suchten. «Die letzten Tage zeigen, dass viele Leute erst nach Feierabend kommen», sagt Badmeister Remo Wieser. «Wahrscheinlich sind es bis zum Abend 2200 bis 2300 Badegäste.»

Eine Zahl, die in diesem Sommer erst einmal erreicht wurde. Im Strandbad Rheinfelden wurde gestern gar der bisherige Saisonrekord geknackt. «Am Dienstag zählten wir 1600 Eintritte, heute werden es sicher mehr», so Betriebsleiter Willy Vogt gestern Nachmittag.

Pools und Gummiboote gefragt

Doch nicht nur in den Schwimmbädern suchten die Fricktalerinnen und Fricktaler gestern Abkühlung. «Auf Pools, Sonnenschirme, Bewässerungsartikel und Ventilatoren besteht bei uns derzeit ein Run», so Thomas Tschanz, Geschäftsführer der Landi Frila Genossenschaft. Outdoormöbel, Holzkohle und Gas seien ebenfalls sehr gefragt. «Und auch bei Grillkäufen spüren wir trotz der Hitze im Moment noch keine Zurückhaltung», so Tschanz. Es bestehe gar eher eine grössere Nachfrage.