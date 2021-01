Herrschaft über Auto verloren und über Bord gekippt – Lenkerin bleibt unverletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, in Magden. Eine 62-jährige Automobilistin fuhr mit ihrem Renault auf der Hauptstrasse. Aus noch unbekannten Gründen kam sie von der Ideallinie ab, geriet seitlich an ein Bord worauf ihr Fahrzeug auf die Seite kippte.

Die Lenkerin blieb unverletzt. An ihrem Auto entstand Sachschaden. Wie es zum Unfall kommen konnte ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen und die Staatsanwaltschaft Rheinfelden- Laufenburg hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Aktuelle Polizeibilder vom Januar 2021: