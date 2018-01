150 Schildkröten in Kisten und Terrarien hat der 82-jährige Hansruedi Thommen in seinem Gewächshaus in Möhlin stehen. Seit dem Tod des Schildkrötenbesitzers enerviert sich Thommen über die «nicht tragbare» Tierhaltung in seinem Gewächshaus.

«Die Tiere haben so wenig Platz, dass sie sich in den Kisten kaum drehen können», sagt er. Auch, dass die zuständigen Behörden sowie Angehörigen des Verstorbenen «nicht in die Gänge kommen», um einen besseren Platz für die Schildkröten zu finden, stösst ihm sauer auf. Er habe zudem die Erbberechtigten zur Zahlung der Miete von 2000 Franken aufgefordert.

«Sie sagten zu mir, dass das nicht ihr Problem sei», so Thommen. Die Frage, die ihn jedoch am meisten beschäftigt, ist diejenige, wo die Tiere zukünftig untergebracht werden sollen.

Die Antwort gibt Cäcilia Hersche, die Schwester des verstorbenen Schildkrötenliebhabers. «Wir haben Anfang Januar viele Telefonate geführt, um ein neues Zuhause für die Tiere zu finden. Schliesslich ist es uns gelungen, die meisten der Schildkröten an Bekannte meines Bruders aus dem Verein der Schildkrötenfreunde Basilienses in Liestal zu vermitteln», so Hersche.