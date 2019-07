Wirft man einen Blick auf die Bewertungen auf der Airbnb-Website, setzt Franziska Weber ihr Motto «Your home away from home» auch um. Kaum ein Gast, der nicht ihre Gastfreundschaft lobt oder Details wie selbst gebackenen Zopf und frische Rosen in der Wohnung hervorhebt.

Franziska Weber vermietet in Gipf-Oberfrick eine komplette 2,5-Zimmer-Wohnung für maximal vier Personen. Für die Nacht zahlt man im August 80 Franken für zwei Personen. Hinzu kommen 158 Franken Reinigungs- und Servicegebühren. Weber selber wohnt mit ihrem Partner im selben Haus – ausser dem Eingangsbereich werden aber keine Räumlichkeiten gemeinsam genutzt.

Zu den Gästen zählen Geschäftsleute ebenso wie Heimwehfricktaler oder Touristen, die von Gipf-Oberfrick aus das Fricktal, die Städte Basel und Zürich oder gleich die ganze Schweiz erkunden. Als Mindestaufenthaltsdauer hat Weber fünf Tage gewählt. «Der Aufwand, eine ganze Wohnung zu reinigen und wieder herzurichten, wäre bei kürzeren Aufenthalten zu gross», sagt sie.