Heilpädagogische Schule: Eltern wehren sich gegen den neuen Standort

Es rumort weiter an der Heilpädagogischen Schule (HPS) in Frick. Viele der 46 Eltern können und wollen sich nicht damit abfinden, dass die Schule im Sommer 2021 geschlossen und ins ehemalige Oberstufenzentrum nach Mumpf verlegt wird.

So hat es die Stiftung MBF entschieden, die im Sommer 2020 die Trägerschaft der HPS in Frick und Rheinfelden von den beiden Gemeinden übernimmt und die neue HPS Fricktal ein Jahr später in Mumpf konzentrieren will.

Gegen die Übernahme der Trägerschaft durch die Stiftung MBF haben die Eltern nichts. Viele Eltern halten aber den Standort für völlig ungeeignet und den Schulweg für gefährlich. Sie befürchten eine Isolation respektive Separation der Kinder und werfen den Gemeinden implizit auch Wortbruch vor.

Denn in der Botschaft zur Gemeindeversammlung im Juni 2018 hiess es bei beiden Gemeinden: «Die beiden Schulstandorte sollen vorerst bestehen bleiben.»

Die Eltern wollen das nicht einfach so hinnehmen. Auf Facebook ruft Teresa Urso im Namen der Eltern der HPS-Schüler die Fricker dazu auf, an die Gemeindeversammlung zu gehen.

Hier wollen die Eltern einen Antrag stellen, dass der Standort Frick erhalten bleibt. Denn viele Eltern seien extra wegen der HPS nach Frick gezogen. «Wir Eltern von 46 Schülern haben keine Chance», heisst es im FacebookEintrag. Man brauche deshalb die Unterstützung aller, «die unsere Meinung teilen».

Gibt es überhaupt die Möglichkeit, den Entscheid noch zu kehren? Ja, sagt Martin Süess, Leiter Rechtsdienst bei der Gemeindeabteilung des Kantons. Grundsätzlich könne die Gemeindeversammlung einen von ihr gefällten Beschluss in Wiedererwägung ziehen. Dazu gebe es zwei Möglichkeiten.