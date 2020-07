Grossbrand in Dachstock – Bewohner können sich selbständig retten

Am Freitagnachmittag kam es im Dorfzentrum von Kaiseraugst zu einem Grossbrand. Betroffen war das Gebäude an der Dorfstrasse 39, in dem sich der Dorfladen befindet.

Um 14.51 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr Raurica ein. In Brand geraten war gemäss ersten Meldungen der Dachstock des Gebäudes. Die Flammen schossen dabei meterhoch über das Gebäude hinaus. «Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle», sagt Aline Rey, Sprecherin der Aargauer Kantonspolizei.