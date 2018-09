Der beissende Geruch, der noch vor wenigen Wochen in den Räumlichkeiten der Spyk Bänder AG lag, hat sich verzogen. Beim Grossbrand vor 25 Tagen, bei dem eine Angestellte das Feuer legte und sich das Leben nahm, weil ihr Mann, der im gleichen Betrieb arbeitet, von Mitarbeitern des Unternehmens gemobbt worden sei, entstand ein Schaden von rund zwei Millionen Franken am Gebäude. Laut Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, dauern die Ermittlungen zum Brand in Herznach noch an.

Indes steht Andreas Schmid, Co-Geschäftsleiter der Spyk Bänder AG, mit dem Mann der Verstorbenen in Kontakt. «Es ist die moralische wie auch soziale Pflicht des Unternehmens, dem Mitarbeiter in dieser Tragödie so gut wie irgendwie möglich beizustehen.» Groll hege der Mitarbeiter keinen gegen das Unternehmen. Beide sehen sich als «Opfer der tragischen Umstände». Dennoch habe sich im letzten Dialog zwischen Schmid und dem langjährigen Mitarbeiter herauskristallisiert, dass es vermutlich keine gemeinsame Zukunft geben wird. «Für ihn ist es derzeit unvorstellbar, an den Ort des Schicksalsschlages zurückzukehren. Und auch unsere Mitarbeiter haben diesbezüglich Unbehagen ausgedrückt», sagt Schmid. Wenn die Zeit so weit sei, werde man ihm bei der Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützen. Derzeit helfe eine Mitarbeiterin des Unternehmens dem Mann der Verstorbenen bei der Zusammenstellung der Formulare für die Pensionskasse.