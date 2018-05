Die Kommandanten gaben den Filmteams klare Anweisungen. Der Aufwand etwa wurde nicht besoldet und ein Einsatz im Ernstfall sollte jederzeit gewährleistet sein. Auf die Bier-Komponente in der Challenge haben ausserdem beide Korps verzichtet. In den Videos wird nur Alkoholfreies gekauft und getrunken. Und statt der 50 Liter Bier forderten sie eine Spende an die Jugendfeuerwehr, sollte die Aufgabe nicht erfüllt werden.

Spass und Zusammenhalt

Schon bei den Dreharbeiten sprang der Funke dann auch auf die Kommandanten über. «Ich wurde bei meinen Szenen wie ein Filmstar behandelt», erzählt Marc Leber lachend. «Es hat Spass gemacht.» Das sei einer der Hauptgründe für die Teilnahme gewesen. «Wir haben eine ernste Aufgabe und viele Übungen – da soll nebenbei auch der Spass nicht zu kurz kommen.»

Das sieht auch Andreas Brodbeck so. Darüber hinaus habe die Aktion den Zusammenhalt in der Truppe gestärkt. «Es war eine Herausforderung, den Film innerhalb weniger Tage zu realisieren. Ich bin stolz auf das, was wir geschafft haben.» Etwas fürs Image wurde wohl auch getan: Während der Dreharbeiten sei es zu vielen Begegnungen mit der Bevölkerung gekommen. Oder mit Menschen, die spontan mithalfen und eine Location zum Filmen zur Verfügung stellten. «Da haben wir den grossen Rückhalt der Feuerwehr gespürt», sagt Brodbeck und verspricht: Eine Spende an die Jugendfeuerwehr wird es trotz erfüllter Challenge geben.