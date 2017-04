Ein wenig die Augen reiben musste sich David Kläusler schon. Am Informationsabend zur Gründung der Wohnbaugenossenschaft Herznach-Ueken rechnet er mit rund 30 Interessierten. Es erschienen drei Mal so viele. In einer Abstimmung sprachen sich rund drei Viertel der Anwesenden dafür aus, dass die Interessengemeinschaft um David Kläusler die Gründung einer Wohnbaugenossenschaft weiter vorantreibt.

«Dieses Ergebnis freut uns sehr. Wir verstehen dies als einen klaren Auftrag», sagt Kläusler, dessen oberstes Anliegen es ist, preisgünstige Liegenschaften zu erwerben oder zu erstellen und diese zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu vermieten. Konkret wird die zukünftige Genossenschaft zwei Ziele verfolgen. Erstens: altersgerechte Wohnungen in der Nähe des Dorfkerns mit einer guten öffentlichen Verkehrsanbindung zu realisieren. Und zweitens: kleinere und preiswerte Wohnungen für junge Leute zu erstellen, um deren Wegzug zu verhindern.

Ein durchmischtes Publikum

«Es waren sowohl jüngere als auch ältere Leute da. Dies zeigt, dass bei beiden Altersgruppen unsere Ziele auf Anklang stossen», sagt Kläusler. Ebenso vertreten waren die Ammänner beider Gemeinden sowie mehrere ortsansässige Unternehmen. «Es ist natürlich schon so, dass bei der Erstellung oder Sanierung von Wohnungen das lokale Handwerk profitieren kann», sagt Kläusler und schiebt nach: «Auch die Gemeinden profitieren von einer Wohnbaugenossenschaft durch die erhöhten Steuereinnahmen.»

Im Anschluss verteilte die Interessengemeinschaft Fragebögen. Mit diesen wird ermittelt, wie viele Einwohner zu welchem Betrag sich an einer Wohnbaugenossenschaft beteiligen wollen. Ebenso wird ermittelt, wer sich vorstellen kann, seine Liegenschaft oder sein Bauland an die Genossenschaft zu verkaufen.

«Die Interessengemeinschaft wird bis Anfang Juni zusammenkommen. Dann wird die Gründung konkretisiert. Es wird viel Arbeit auf uns zukommen. Aber einen Rückzieher wird es nicht mehr geben», sagt Kläusler.