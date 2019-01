«Was für eine Stadt könnte das sein?» – «Zürich ist es nicht.» – «Paris?» – «Vielleicht.» So unterhielten sich zwei Männer gestern Nachmittag vor einem Bild von Markus Waber, das in der aktuellen Ausstellung «Feuer fangen!» im Rehmannmuseum in Laufenburg zu sehen ist. Waber war selber nicht anwesend, ebenso nicht sein Kollege Gianni Vasari, mit dem er noch bis 9. Februar die Museumsräume teilt.

Das war auch der Zweck der Veranstaltung. Zwar standen die Werke der Künstler im Fokus des Erzähl- und Geschichten-Nachmittags, aber nicht deren Interpretationen und Erklärungen, sondern diejenigen der Besucher. Deshalb beantwortete MuseumsGeschäftsführerin Ute Gottschall die Frage einer Teilnehmerin, ob die Geschichte so erzählt werden soll, wie der Künstler sie sich ausgedacht haben könnte, mit einem klar «Nein». Erzählt werden sollte, was ein Bild oder eine Skulptur bei den Betrachtern auslöst, so Gottschall. Also eine persönliche Sicht auf die Dinge, persönliche Eindrücke, individuelle Ansichten, die zu Papier gebracht wurden, um sie danach in einer lockeren Runde vorzustellen.

Ute Gottschall hatte das unter der Bezeichnung «Generationen im Museum» (GiM) geführte Projekt zuvor schon in anderen Museen umgesetzt. Für das Rehmannmuseum handelte es sich gestern um eine Premiere. Eine, die etwas zaghaft anging, was sich aber bei wiederholten Versuchen ändern kann, denn offenkundig bereitete sie den Teilnehmern Freude.

Verschiedene Geschichten

Bei GiM-Anlässen begegnen sich verschiedene Generationen und Lebenswelten im Museum und auf Augenhöhe. So auch im Rehmannmuseum: Die Besucher aus verschiedenen Kulturkreisen kamen in einen Austausch miteinander. In Tandems suchten sie ein Museums-Objekt aus und erfanden dazu eine Geschichte. Was nicht so leicht war, weil sie sich nicht an Bildtiteln orientieren konnten.

Markus Wabers gemalte Bilder boten die optimale Ausgangslage. Denn sie sind voller Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen und Situationen – zu Wasser und zu Land, liegend, stehend, gehend, sitzend, in der Stadt oder auf dem Land. Eine an die Wand gelehnte Bilderreihe konnte wie die Abfolge einer Geschichte gelesen werden, an einem anderen Werk ergab sich die Frage: «Würdest du gerne so malen?» Womit der Übergang zur Frage nach dem Traumberuf geschafft wurde. Berufswunsch und Traumberuf – lässt sich das immer verwirklichen? Neben Ute Gottschall beteiligte sich auch der neue Museumskurator Tyrone Richards an dem Anlass.

GiM ist eine Initiative von MigrosKulturprozent zur Förderung von Begegnungen im Museum. Seit 2014 finden in der Deutschschweiz, seit 2015 in der Romandie und seit 2017 im Tessin GiM-Veranstaltungen statt.