Dafür beantragt der Gemeinderat 240'000 Franken. Andererseits soll eine neue Unterquerung des Möhlinbachs erstellt werden. Für dieses Projekt sieht der Gemeinderat 145'000 Franken vor.

Bei der Unterquerung handelt es sich um eine Massnahme des generellen Entwässerungsplans (GEP). Dieser zeigt unter anderem auf, «wie das Abwasser unter Beachtung der ökologischen und ökonomischen Aspekte abzuleiten ist», wie es in der Beschreibung des Kantons heisst. Gemäss den Auflagen muss die im Gebiet Niedermatt bestehende Regen-Entlastung aufgehoben und das anfallende Wasser unterhalb der Grundwasserschutzzone in den Möhlinbach eingeleitet werden. Wie die Gemeinde in der Botschaft zur Versammlung schreibt, muss dazu die Kapazität der bestehenden Rohrleitung auf einer Länge von rund 40 Metern erweitert werden. Die Querung des Möhlinbachs soll künftig geführt werden.

Eine Änderung gibt es – im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden im Fricktal – beim Steuerfuss. Mit dem neuen Finanz- und Lastenausgleich steigt die Kantonssteuer um drei Prozentpunkte; die Gemeindesteuer sinkt dagegen um drei Punkte. Wegenstetten ist eine der 18 Fricktaler Gemeinden, die den Steuerfussabtausch weitergeben. Zehn Gemeinden beantragen einen gleichbleibenden Gemeinde-Steuerfuss – was einer faktischen Erhöhung des Steuerfusses um drei Prozentpunkte gleichkommt. Vier Gemeinden wollen die Steuern zusätzlich erhöhen.

Das Budget basiert in Wegenstetten auf dem Steuerfuss von neu 118 Prozent und schliesst mit einem Ertragsüberschuss von knapp 50 000 Franken. Ende Jahr verfügt die Gemeinde über ein Eigenkapital in der Höhe von rund 6,3 Millionen Franken. (nbo)

Gemeindeversammlung: Mittwoch, 22. Nov., 20 Uhr, Mehrzweckhalle.