Das Votum des Souveräns war deutlich: Mit 109 zu 36 Stimmen hat er entschieden, die Eiker Sek- und Realschüler ab dem Schuljahr 2019/2020 in die Oberstufe der Kreisschule Frick zu schicken. Die Entscheidung für Frick war gleichzeitig eine Absage für einen Anschluss an die Oberstufe Gipf-Oberfrick.

Für diesen kämpfte die IG «pro Regos». Dies wurde auch in der Diskussion an der Gmeind deutlich. In Gipf-Oberfrick sei die Oberstufe familiärer und der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern direkter, lautete ein Argument der IG-Mitglieder. In der Diskussion kritisierten sie die Präsentation von Vizeammann Markus Zwahlen, in der dieser die Vor- und Nachteile der beiden Standorte gegenüberstellte. So sei die Präsentation «unvollständig» und liesse einige Vorteil des Schulstandortes Gipf-Oberfrick aussen vor. Aufgrund dessen wollten einige Mitglieder der IG selbst eine Präsentation halten. Der Gemeinderat liess dies jedoch nicht zu.

Für IG-Mitglied Ignaz Heim, der sich im letzten Jahr für den Erhalt der Oberstufe Gipf-Oberfrick starkgemacht hatte, ist das Abstimmungsergebnis ein «bitterer Sieg für den Gemeinderat Eiken». Dies, weil der Gemeinderat die Präsentation der Befürworter des Oberstufenstandortes Gipf-Oberfrick mit «der missbräuchlichen falschen Begründung auf das Gemeindegesetz» nicht erlaubt habe.

Bereits einen Tag vor der Versammlung sei ein früheres Mitglied einer Eiker Kommission zwecks Präsentation auf den Gemeinderat zugegangen. Laut Heim sei das frühere Kommissionsmitglied so eingeschüchtert worden, dass es sich nicht mehr an der Präsentation beteiligen wollte. Für Heim ist klar: «Der Gemeinderat will um jeden Preis gut dastehen.» Und: «Er legt seinen Gegnern dafür einen Maulkorb an.»

Für Vizeammann Markus Zwahlen sind diese Vorwürfe an den Haaren herbeigezogen. Er bestätigt zwar, dass die entsprechende Person am Vortag der Gemeindeversammlung mit dem Hinweis auf den Gemeinderat zugekommen sei, dass die Mitglieder der IG planten, eine Präsentation zu halten, von Einschüchterung könne aber keine Rede sein. Der Gemeinderat habe die Bitte nach einer Präsentation abgelehnt, weil die IG bereits zu dieser an einem Informationsanlass im Mai Gelegenheit hatte und am Tag der offenen Tür zur Oberstufe Gipf-Oberfrick interessierten Bürgern bereits Auskunft gegeben habe.

«Anscheinend hat der Mittelsmann unsere Absage nicht an die IG weitergegeben», sagt Zwahlen. So habe die IG ihre Präsentation erst rund eine Stunde vor der Gmeind für das Aufschalten übergeben. «Der Gemeinderat hatte keine Möglichkeit, die Folien der IG einzusehen und auf einen unzulässigen Eingriff in die Willensbildung der Versammlungsteilnehmer zu qualifizieren», sagt Zwahlen, der betont, dass die Präsentation nicht mit einem Verweis auf das Gemeindegesetz abgelehnt worden sei.

«Die Stimmberechtigten hatten in der Diskussion genügend Zeit, um neue Fakten darzulegen, was sie auch getan haben», so Zwahlen. Zudem sei auch mehrmals auf den sachlichen und fairen Vergleich des Gemeinderates hingewiesen worden. «Deswegen weist der Gemeinderat die Vorwürfe der IG entschlossen zurück», sagt Zwahlen.

Keine finale Beurteilung möglich

Für Martin Süess, Leiter Rechtsdienst bei der Gemeindeabteilung des Kantons, ist keine abschliessende Beurteilung des Falles möglich. So habe sich bisher weder ein Kanton noch eine einzelne Verwaltungsstelle mit der Frage, ob Stimmberechtigte an der Gemeindeversammlung den Beamer der Gemeinde nutzen können, befasst. «Ein generelles Verbot der Beamer-Nutzung lässt sich wohl kaum rechtfertigen», jedoch habe der Gemeinderat auch festzulegen, wie viele Tage er im Voraus die Präsentation benötigt. Über diesen Fall lässt sich streiten», so Süess.

Trotz der Absage von Eiken an Gipf-Oberfrick sagt Gemeindeschreiber Urs Treier, dass die Oberstufe in Gipf-Oberfrick für «die nächsten Jahre gesichert ist». Dass die Oberstufe durch den Eiker Entscheid nicht gefährdet ist, darüber freut sich auch Heim: «Die IG ist stolz, einen Beitrag geleistet zu haben, dass die Oberstufe in Gipf-Oberfrick auch in Zukunft sowohl für begabte als auch zu fördernde Schüler eine ausgezeichnete Ausbildung und Berufsvorbereitung leisten wird.»