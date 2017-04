Wenn es nach dem Gemeinderat Effingen geht, soll diese Holztafel aber bald verschwinden: Denn die Behörde habe letztes Jahr beschlossen, gegen die wilde Plakatierung am Strassenrand gezielter vorzugehen, sagt Ammann Andreas Thommen. «Den Täfeliwald, wie man ihn zum Beispiel an den Ausfallstrassen von Frick findet, möchten wir hier nicht aufkommen lassen», fährt er fort. Die Tafel von Pro Bözberg stehe schon seit mehr als 13 Jahren und sei in einem desolaten Zustand. «Ein Schandfleck für das Dorf und den Verein», so Thommen. «Es erstaunt uns, dass der Verein diese Tafel nicht schon längst entfernt hat.» Ein Baugesuch dafür sei damals nicht eingereicht worden.

Kein anderer Verein hat eine Tafel

Der Gemeindeammann verweist auf die Bauordnung des Kantons, wonach eine solche permanente Reklametafel ein Baugesuch erfordere. Die Behörde will solche Plakate und Werbetafeln nur noch temporär gemäss Polizeireglement und unter gewissen Bedingungen zulassen. Für das Bewerben von Vereinsanlässen stehen in erster Linie die drei offiziellen Schaukästen der Gemeinde an den Ortseingängen zur Verfügung. «Wenn diese schon belegt sind oder wenn das Format nicht passt, dann können auf geeigneten Grundstücken und gemäss Verkehrs-Vorschriften zusätzliche Plakate angebracht werden», heisst es weiter.

Informationen von regionalen Vereinen oder Aktionen mit erhöhtem öffentlichem Interesse wie aktuell zu den Sondier-Bohrungen können zeitlich begrenzt auf Infotafeln aufgestellt werden. «Dazu braucht es eine Genehmigung des Gemeinderats, bzw. ein Baugesuch», stellt Thommen klar. Für reine oder permanente Vereinswerbung werde aber auch für hiesige Vereine keine Bewilligung erteilt. Ausser Pro Bözberg habe derzeit kein Effinger Verein eine Schautafel am Strassenrand.

Kann das Problem nicht mit den Landbesitzern geregelt werden, soll der Abbruch verfügt und die Tafel unter Kostenfolge durch das Gemeindebauamt entfernt werden. Präsident Otto H. Suhner vom Verein Pro Bözberg sagt auf Nachfrage der az, dass die Holztafel vorläufig stehen bleibe.