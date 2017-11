Das Befremden über die Nicht-Information hört man ihr an. Das sei so nicht üblich, betont Lüthi. „Wir erleben die Roche sonst als verlässlichen Partner.“ Man treffe sich regelmässig und bespreche auch anstehende Entwicklungen. In diesem Fall nicht.

Für Kaiseraugst ist der Stellenabbau „ein Schlag“ und „sehr bedauerlich“, sagt Lüthi. „Er ist vor allem für die betroffenen Mitarbeiter schlimm.“ Viele der betroffenen Stellen seien im Low-Tech-Bereich, also im niederschwelligen Bereich angesiedelt. Hier würden derzeit auch anderswo Stellen abgebaut. „Die Betroffenen dürften es deshalb wohl schwer haben, eine neue Stelle zu finden“, bedauert Lüthi.