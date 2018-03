Soll auch auf Kantonsstrassen Tempo 30 möglich sein? Die Frage wird im Fricktal kontrovers diskutiert. Für Daniel Suter, Gemeindeammann von Frick, ist Tempo 30 auf der Hauptstrasse unter bestimmten Umständen eine Option. «Grundsätzlich wäre dies auf der Hauptstrasse im Zentrum denkbar», sagt der FDP-Politiker (AZ von gestern). Fredy Böni, Gemeindeammann von Möhlin, dagegen kann sich Tempo 30 auf der Kantonsstrasse im Dorf nur schwer vorstellen. «Bei mehr als 14 000 Fahrzeugen pro Tag sehe ich das nicht.» Ähnlich tönt es vom Kanton, der auch innerorts für die Kantonsstrassen zuständig ist und deshalb grünes Licht geben müsste.

Viel Verkehr – und damit auch viel Lärm – müssen auch Gemeinden wie Eiken, Laufenburg, Stein oder Rheinfelden schlucken. Gegenüber Tempo 30 auf der Hauptstrasse sind sie trotzdem skeptisch eingestellt. In Stein würde der Gemeinderat zwar die grundsätzliche Möglichkeit von Tempo 30 auf Kantonsstrassen begrüssen. Nutzen würde er die Möglichkeit aber kaum. «Da im Dorfkern von Stein schon flächendeckend Tempo 30 eingeführt wurde, macht es aus unserer Sicht wenig Sinn, auch auf den Hauptstrassen, die den Verkehr wegbringen sollen, Tempo 30 einzuführen», sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth. Für den Lärmschutz setzt Stein – wie die anderen Gemeinden auch – auf Lärmschutzwände und Schallschutzwände. Zudem verbaut der Kanton bei Kantonsstrassen innerorts systematisch einen «Flüster-Belag», der den Lärm um fünf bis sieben Dezibel reduziert. Dies entspricht einer Reduktion der wahrgenommenen Lärmbelastung um rund 70 Prozent.

Ähnlich wie in Stein tönt es in Laufenburg. «Im Gemeindegebiet Laufenburg wird der Bedarf und auch der Nutzen für Tempo 30 auf einer Hauptstrasse nicht erkannt», sagt Gemeindeschreiber Marco Waser. Allenfalls könnte man über einzelne Abschnitte diskutieren. Als Beispiel nennt Waser den Bereich beim Café Maier. In Eiken kann man sich ein Tempo-30-Regime auf der Kantonsstrasse «momentan nicht vorstellen», wie Gemeindeschreiberin Jennyfer Zbinden sagt. Der Grund: die verringerte Durchflussrate und das damit erhöhte Staurisiko.

Positive Bilanz in den Quartieren

In Rheinfelden habe sich die Stadt mit der Frage von Tempo 30 auf Kantonsstrassen bisher nicht befasst, sagt Stadtschreiber Roger Erdin. «Deshalb gibt es dazu auch keine offizielle Position des Gemeinderats.» Er erinnert aber daran, dass die Rheinfelder vor rund sechs Jahren über einen Kredit für die Sanierung und Neugestaltung der Kaiserstrasse abgestimmt haben. Das Projekt sah vor, dass Fussgängern im ganzen Innenstadtbereich die Kantonsstrasse überall hätten queren können. «In der öffentlichen Diskussion gab es viele Stimmen, die das Gestaltungskonzept begrüssten, dieses aber nur in Verbindung mit Tempo 30 realisieren wollten», erinnert sich Erdin. Der Kredit über rund fünf Millionen Franken wurde aber schliesslich an der Urne verworfen.

Verbessert hat sich im Zentrum von Rheinfelden die Verkehrs- und damit die Lärmsituation aber trotzdem «grundlegend», wie Erdin sagt – dank der Eröffnung der neuen Rheinbrücke vor zwölf Jahren und der etappenweisen Schliessung des alten Rheinübergangs.

Positiv fällt die Bilanz in Rheinfelden – und auch den anderen befragten Gemeinden – bei Tempo 30 in den Quartieren aus. Die Stadt hat in den letzten Jahren Tempo 30 systematisch in allen Quartieren eingeführt. «Durch das reduzierte Tempo erhöhen sich die Verkehrssicherheit sowie die Attraktivität des Fuss- und Radverkehrs.» Erhebungen zeigen, dass sich die Zahl der Unfälle seit Einführung von Tempo 30 halbiert hat.

Auch in Stein ist man mit Tempo 30 im Dorfkern zufrieden. Der Verkehr habe abgenommen, sagt Roth. Dies auch wegen der Einführung des neuen Parkierungsregimes. Zudem bestehe schon länger eine Zufahrtsbeschränkung; im Dorfkern gilt ein Fahrverbot – ausgenommen Zubringerdienst. Roth bringt die Erfahrung mit Tempo 30 auf einen kurzen Nenner: «Weniger Fahrzeuge bedeuten weniger Lärm.»

In Frick gilt das Tempo-30-Regime heute in mehreren Quartieren. In den Wohnquartieren werde Tempo 30 geschätzt, sagt Gemeindeammann Daniel Suter. «Wo Tempo 30 eingeführt wurde, kam noch nie ein Anruf, die Signalisation wieder rückgängig zu machen.» Suter ist auch überzeugt, dass sich Fussgänger und Radfahrer auf Strassen mit Tempo 30 sicherer fühlen, da der Verkehrsfluss ruhiger und langsamer sei.

Dass die korrekt fahrenden Automobilisten zu einer erhöhten Sicherheit beitragen, glaubt auch Waser. Nur: «Trotz Tempo 30 gibt es Temposünder», sagt er und verweist auf Fahrzeuglenker, die mit 80 bis 90 km/h geblitzt wurden. Entsprechend gehen bei der Stadt auch Reklamationen über Temposünder ein.

Anders als bei Kantonsstrassen begrüsst man beim Kanton das «Slow down»-Regime auf Quartier- und Gemeindestrassen. Dort sei das zweckmässig, sagt Simone Britschgi, stellvertretende Leiterin Kommunikation im Departement Bau, Verkehr und Umwelt. «Dort beruhigen sie den Verkehrsfluss und ermöglichen eine bessere Koexistenz aller Verkehrsteilnehmer.» Diese Strassen dienten ja oft als Schul- und Einkaufswege für zu Fuss gehende und Radfahrer oder sogar als Spielplatz für Kinder.

Verkehr raschmöglichst ableiten

Gleichzeitig erinnert Britschgi an die Grundhaltung, die der Kanton in der Tempofrage verfolgt und in der ein Tempo-30-Regime auf Hauptstrassen derzeit kaum Platz hat: «Der motorisierte Verkehr soll so rasch wie möglich auf die Kantonsstrassen geleitet werden, um den Schutz der Anwohner in den Quartieren zu gewährleisten», sagt Britschgi. Dadurch könnten die Quartier- und Gemeindestrassen vor Schleichverkehr geschützt werden.

Die Kantonsstrassen sollen also den Verkehr möglichst schnell von den Gemeindestrassen übernehmen und überregional ableiten. Dazu sollen die gesetzlichen Höchstgeschwindigkeiten von 50 innerorts und 80 ausserorts «möglichst flächendeckend eingehalten werden», so Britschgi. In der Tempofrage drückt der Kanton auf Hauptstrassen innerorts also auch künftig aufs Gaspedal. Die Bremse dürfen die Gemeinden drücken – wenn sie wollen. Allerdings (vorerst) nur auf kommunalen Strassen.