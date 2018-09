Jeder Sonnentag im Herbst bringt ein Grad Oechsle, heisst es bei Winzern. Vor der Weinlese stört es also gar nicht, wenn an den langen Sommer noch ein regenarmer Herbst anschliesst. Bei den Wasserversorgern sieht das wiederum ganz anders aus, weil die Grundwasserpegel aufgrund des seit Ende Juni nahezu ausbleibenden Regens gefallen sind. So lässt die Gemeinde Obermumpf verlauten, dass die seit dem 6. August angeordneten Beschränkungen für die Nutzung von Trinkwasser auch weiterhin in Kraft bleiben. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit bleiben das Autowaschen, das Rasenbewässern und das Auffüllen von Schwimmbecken verboten.

Obermumpf wird über das Pumpwerk Bäumliacker von der Gemeinde Stein versorgt. Der Steiner Brunnenmeister Hans Strebel bestätigt auf Anfrage, dass die Pegel aufgrund des fehlenden Niederschlags immer noch niedrig liegen. Auch in Stein sind die Autowäsche, das Befüllen von Swimmingpools und das Rasensprengen untersagt. Blumen und Gemüsegärten dürfen aber bewässert werden, sagt Strebel: «Auch Kinder planschen lassen – das geht schon mal.» Die Brunnen in Stein sind schon länger abgestellt worden. «Wenn wir merken, dass es kritisch wird, werden die Brunnen zuerst abgestellt, dann folgt der Aufruf», erklärt Strebel. Auch bei der Bewässerung der Sportanlagen wird gespart. Viel mehr Möglichkeiten hat die Gemeinde allerdings nicht. Strebel führt aus, dass die diesjährige Dürre den Grundwasserstand schon deutlich hat sinken lassen.

«Es kann nicht so weitergehen»

«Wir haben schon noch Wasser», sagt Urs Zeugin-Voyame, Wasserwart in Eiken. Einen Aufruf, Wasser zu sparen, hat es seitens der Gemeinde bisher nicht gegeben. Zeugin-Voyame meint, dass die Leute das einerseits nicht verstehen würden und andererseits die meisten ihre Autos ohnehin in die Waschanlage brächten. Bei den Brunnen wurde der Wasserverbrauch reduziert. «Das ist der geringste Verbrauch, den wir haben», sagt der Wasserwart und erklärt, dass auch beim Sportplatz nicht mehr so ausgiebig bewässert wird, aber auf den Rasen der Druck schon nachgelassen habe, da sich morgens Feuchtigkeit auf den Halmen sammelt. Aber auch Eiken hat keine unbeschränkten Reserven und Zeugin-Voyame hofft auf Niederschläge. «Es kann nicht so weiter gehen, sonst haben wir irgendwann ein Problem.»

Aufforderung per Plakat

Hitzesommer gab es auch schon in der Vergangenheit und der Grundwasserstand hat sich auch wieder eingepegelt. Auch in Frick sind die Leute angehalten, Wasser zu sparen. Die Gemeinde fordert per Plakat dazu auf. «Es wird weniger verbraucht, daher haben wir kein Problem», meint Brunnenmeister Nicola Leone. Für die Gemeinde ist es schwierig, Wasser zu sparen. Einige Brunnen wurden abgestellt aber die Grünanlagen sollen nicht vernachlässigt werden und die Bäume müssen bewässert werden. Im Moment ist es noch nicht tragisch, meint Leone. Trotzdem hofft der Brunnenmeister, dass sich die Lage bald wieder entspannt.