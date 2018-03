In der Schweiz leben zwischen 100'000 und 300'000 herrenlose Katzen. Um diese Streunerproblematik einzudämmen, haben die Tierschutzorganisationen Network for Animal Protection und die Stiftung für das Tier im Recht eifrig Unterschriften gesammelt. In einer Petition fordern sie Bundesrat und Parlament auf, eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen einzuführen. Die AZ hat nachgefragt, wie virulent die Streunerproblematik im Fricktal ist.

«Das Problem ist seit vielen Jahren gross», sagt Stefanie Sutter, die den Tierlignadenhof in Kaisten beitreibt. Für sie ist klar, dass es zu viele Katzenhalter gibt, die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind und ihr Tier unkastriert herumlaufen lassen. «Oftmals sind es dann gerade diese Personen, die aufgrund eines Umzuges oder des anstehenden Nachwuchses, ihre fortpflanzungsfähige Katze auch noch aussetzen», sagt sie.

In der Folge kommt es zu Koloniebildungen von denen Astrid Becker, Präsidentin des Aargauischen Tierschutzvereins, ein Lied singen kann: «Gipf-Oberfrick, Zuzgen, Zeiningen, Möhlin, Rheinfelden – Koloniebildungen gibt es quer durch das Fricktal hindurch.»

Kolonien werden betreut

Bekommt der Aargauer Tierschutz eine Meldung von solch einer Kolonie, werden alle Tiere eingefangen und kastriert. Diejenigen, die handzahm sind, kommen im Tierheim unter und werden weitervermittelt. Tiere, die sich schon zu sehr an das herrenlose Leben gewöhnt haben, werden anschliessend wieder dorthin zurückgebracht, wo sie aufgefunden wurden. Der Aargauer Tierschutz stellt jedoch für diese Katzen eine Person ab, der die Kolonie betreut, indem er sich über ihre Gesundheit vergewissert. «Wir haben im Kanton 25 dieser Hot-Spots – einige davon auch im Fricktal», sagt Becker.

Ein weiterer Faktor, der die Koloniebildung fördert, seien die Leute, welche die herumstreunenden Katzen füttern. «Dies bekommen andere freilaufende Katzen schnell mit», so Sutter, die sich an einen Fall einer Schrebergartenbesitzerin aus Möhlin erinnert: «Sie hat angefangen, eine Katze zu füttern. Innerhalb weniger Wochen hatte sie zwischen zehn und fünfzehn Katzen in ihrem Schrebergarten stehen.»

Natürliche Auslese

Nicht nur Schrebergärten und Friedhöfe sind beliebte Orte für Katzenkolonien. Besonders auf Bauernhöfen kommt es vermehrt zu grossen Populationen. Die Ursache hierfür sei, dass einige ältere Landwirte noch das frühere Bild von der «sich selbstregulierenden Population» vertreten: «Das ist unzeitgemäss und alles andere als tiergerecht», so Sutter.

Hildi Weber, Betreiberin des «Katzenferienparadieses» in Mumpf, bezeichnet diese Koloniebildungen auf Bauernhöfen als ein Elend: «Die Katzen sind nicht geimpft, werden krank und verenden schliesslich.» Für sie ist klar, dass die Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen schnell kommen muss, um dem Katzenleiden eine Ende zu bereiten. «Aus Erfahrung weiss ich, dass man einige Katzenbesitzer erst in die Pflicht nehmen muss, bevor sie mit ihrem Vierbeiner zum Tierarzt gehen.»

Kantonstierärztin Erika Wunderlin pflichtet ihr bei. «Oftmals findet in solchen Populationen eine natürliche Auslese statt. Die Gefahr von Krankheiten wie Katzenschnupfen oder Katenseuche ist gross.»

Beim Tierlignadenhof kommen immer wieder Leute vorbei, um sich Katzenfallen auszuleihen: «Sie erzählen dann, dass sie eine kranke Katze gefunden haben und diese zum Tierarzt bringen möchten», so Sutter.