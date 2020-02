Fussgängerin wird von Fahrzeug angefahren und verletzt

Am Freitagmorgen, zirka 8.00 Uhr, wurde auf der Industriestrasse in Möhlin eine Fussgängerin von einem Auto erfasst und dabei verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Ein 51-jähriger Deutscher fuhr mit seinem BMW von der Steinligasse kommend in die Industriestrasse. Die Fussgängerin wollte die Strasse über den Fussgängerstreifen überqueren, als es zum Unfall kam. Die 57-jährige Schweizerin wurde von der Ambulanz umgehend ins Spital gebracht. Der genaue Verletzungsgrad ist noch unbekannt. Die Kantonspolizei hat dem Autolenker seinen ausländischen Führerausweis aberkannt.

