Am zweiten Wochenende im Juni steigt in Tägerig der Aargauische Musiktag, verbunden mit einem vier Tage dauernden Dorffest. Beim Wort Musiktag denkt man an Trompeten, Klarinetten, Eufonium, Querflöten oder den Mann mit der Tuba. Aber ganz bestimmt nicht an Sängerinnen und Sänger. Die haben an einem Blasmusik-Anlass in der Regel nichts verloren. In Tägerig ist das anders. Dort gehört die Bühne am Samstagabend, 10. Juni, den Chören.

Vier ausgewählte Formationen aus dem Aargau messen sich an einem Contest der Chöre. Neben dem Musicalverein Mutschellen, dem Jugendchor Together aus Mellingen und dem «The Tune Ups»-Gospelchor aus Suhr sind dies auch die «Freaktal Singers» aus Frick.