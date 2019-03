Was der Grosse Rat bereits 1975 festgelegt hat und was seit 1981 im Schulgesetz steht, könnte 2028 endlich Realität sein: Das Fricktal bekommt, als letzte Region im Aargau, eine eigene Mittelschule. Der Kanton will bis im Sommer seine «Entwicklungsabsichten für die Mittelschullandschaft» in einem Planungsbericht aufzeigen – und dabei liegt der Fokus auf zwei zusätzlichen Mittelschulen, eine davon im Fricktal (die AZ berichtete).

Handlungsbedarf hat der Kanton aufgrund der demografischen Entwicklung. Er rechnet bis 2040 mit einem Anstieg der Mittelschüler um 20 Prozent. Da die Platzsituation an den Aargauer Mittelschulen heute schon angespannt ist und da auch die beiden Basler Halbkantone, wo aktuell 500 der rund 660 Fricktaler Gymnasiasten zur Schule gehen (siehe Tabelle), selber Raumbedarf haben, stehen die Chancen auf eine eigene Kantonsschule im Fricktal so gut wie noch nie.