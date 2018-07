Patrick Ivanovic war auch in Russland. Er hat das Halbfinale live im Stadion mitverfolgt. «Ich sass direkt in der Ecke, wo die Familien der kroatischen Nationalspieler waren. Das war einmalig und die Stimmung einfach grossartig», so Ivanovic, der heute bei der Organisation des Public Viewings mithalf.

Ab dem dritten Gruppenspiel hat der NK Pajde die WM-Spiele von Kroatien in seinem Clubhaus übertragen. Zu Beginn der WM weilten sie selber noch in Kroatien und bestritten die kroatischen Europameisterschaften, an der kroatische Fussballvereine aus ganz Europa teilgenommen haben. Und das mit Erfolg: Der NK Pajde hat den Sieg geholt. Der Pokal steht im zweiten Stock des Clubhauses.

Auf der Terrasse gleich daneben wird der Grill aufgebaut. Grillmeister ist Goran Pavlovic, ehemaliger Nachbar von Ivan Rakitić. «Je näher das Spiel kommt, desto nervöser werde ich», sagt er, während er die ersten Fleischstücke auf dem Grill wendet. Und was ist es für ein Gefühl, den ehemaligen Nachbarn im WM-Final zu sehen? «Es ist speziell. Ich kenne ihn und seine Familie schon so lange und jetzt sehe ich ihn im WM-Final. Ich bin unglaublich stolz», sagt Pavlovic, der im Alter von zwei Jahren aus Kroatien in die Schweiz gekommen ist und seither in Möhlin wohnt.