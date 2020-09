Flugzug-Ausfall: SP-Bezirksparteien fordern in Petition eine Lösung für den SBB-Lokführermangel

Die SP geht wegen des temporären Ausfalls des Flugzuges von Basel nach Zürich-Flughafen in die Luft. Die beiden Fricktaler Bezirksparteien haben auf petitio.ch, der Plattform der Aargauer Zeitung, am Dienstag eine Petition lanciert und fordern darin, dass der Halbstundentakt für das Fricktal spätestens mit dem Fahrplanwechsel im Dezember «wieder ohne Einschränkungen» betrieben wird.

Denn mit dem Ausfall des Flugzuges bis zum Fahrplanwechsel im Dezember fällt auf der Strecke Basel-Zürich auch der Halbstundentakt für drei Monate aus. Zur Streichung von Verbindungen sah sich die SBB schweizweit gezwungen, weil sie zu wenig Lokführer hat (AZ von gestern).

Lösung ohne Wegfall von Zugsverbindungen

Die Bezirksparteien fordern die SBB nun explizit dazu auf, für die personellen Engpässe bei den Lokführern «eine gerechte und zeitlich begrenzte Lösung ohne den Wegfall ganzer Zugsverbindungen zu finden». Wie eine solche Lösung aussehen könnte, lässt die SP in ihrer Petition offen.

Die Partei nimmt dabei auch den Kanton – er ist der Besteller des öffentlichen Verkehrs – in die Pflicht. Der Kanton stehe in der Verantwortung, «bei der SBB vorstellig zu werden und eine rasche Normalisierung einzufordern».