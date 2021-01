Fahrzeuge stehen seit Monaten still: So erging es den Carreise-Unternehmen der Region im Coronajahr

Das Jahresprogramm ist bereits auf der Website aufgeschaltet. «Finnisch Lappland» stünde als Erstes an, Mitte März. Wenige Tage später dann «Frühling am Gardasee» und «Ostern in Luxemburg». Nur: Ob die Carfahrten des Fricktaler Reiseunternehmens Schwarb Reisen auch tatsächlich so durchgeführt werden können, ist derzeit mehr als fraglich. Am kommenden Montag treten die verschärften Massnahmen gegen das Corona­virus in Kraft und gelten voraussichtlich mindestens bis Ende Februar.

«Wir können derzeit nur die Entwicklung der Infektions­zahlen und Schutzmassnahmen in der Schweiz sowie in Ziel­ländern verfolgen – und hoffen, dass es bald besser wird», sagt Rainer Kaufmann, Geschäftsführer von Schwarb Reisen. Der Start ins neue Jahr verläuft für die Reiseunternehmen so, wie schon ein Grossteil des vergangenen Jahres war: katastrophal.

Branchenverband warnt vor vielen Konkursen

«Während des Lockdowns und bis in den Sommer hinein konnten gar keine Reisen oder Ausflüge durchgeführt werden, ebenso nach der Verschärfung der Massnahmen im Oktober», sagt Christoph Brem von «Brem Carreisen» in Wölflinswil. Dazwischen waren Fahrten möglich, Tagesausflüge und gar einige mehrtägige Reisen. Insgesamt aber reichte es nur zu rund einem Viertel der Fahrten im Vergleich mit einem normalen Jahr. «Entsprechend sehen auch die Umsatzzahlen aus», sagt Kaufmann.