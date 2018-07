An den Einfahrten in die Hintere Bahnhofsstrasse in Laufenburg stehen neuerdings bei beiden Bahnübergängen Fahrverbotstafeln. Gleiches gilt für die Abzweigungen von der Kaisterstrasse zum Schulhaus Blauen und in die Dürrenbächlistrasse. Einzig Velo- und Mofa-Fahrer sowie Zubringer dürfen ab sofort noch in die Quartiere südlich der Bahnlinie abbiegen.

Der Grund für die Verkehrsbeschränkungen liegt in der bevorstehenden Innerorts-Baustelle. Die Kantonsstrasse K 130 (Basler-/Winterthurerstrasse wird nach langem Warten saniert und ausgebaut. «Wir befürchteten insbesondere in der Hinteren Bahnhofsstrasse viel Schleichverkehr, wenn im August die Bauarbeiten beginnen», erklärt Raffael Weiss von der Laufenburger Bauverwaltung. Deshalb habe die Bau- und Verkehrskommission in Absprache mit den Verkehrsplanern des Kantons und mit der Regionalpolizei beschlossen, die Fahrverbote zu erlassen. In der öffentlichen Auflagefrist seien keine Einwendungen eingegangen, so Weiss weiter.

Polizei kontrolliert

Ende letzter Woche wurden die neuen Tafeln aufgestellt. «Sie gelten ab sofort und für die Zeit der Bauarbeiten, also rund zwei Jahre», so Weiss. Man habe sie bewusst einige Zeit vor dem Baustart montiert, «um die Automobilisten für das neue Verkehrsregime zu sensibilisieren», erklärt Weiss.

Zudem hat man sich dafür entschieden, das Fahrverbot nicht nur für die Hintere Bahnhofsstrasse, sondern auch für weitere Abzweiger von der Kaisterstrasse zu erlassen. «Sonst würde sich der Ausweichverkehr einfach in diese Strassen verlagern», erklärt Weiss. Dies wolle man ebenfalls verhindern, nicht zuletzt weil diese Quartierstrassen den Schülern als Schulweg dienen.

«Durch die Fahrverbote soll auch die Sicherheit der Schüler erhöht werden», so Weiss. Die Polizei Oberes Fricktal werde in nächster Zeit Kontrollen durchführen und so überprüfen, ob das Fahrverbot in den Quartieren eingehalten werde.