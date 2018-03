Sibylle Lüthi zieht die Reissleine: Die CVP-Politikerin hat am Dienstag ihren Rücktritt als Gemeindepräsidentin von Kaiseraugst per Mitte Jahr bekannt gegeben. Sie habe das Amt in den letzten Monaten zusehends als aufreibend und unbefriedigend erlebt, sagt sie. «Das hat dazu geführt, dass ich keine Freude an meiner Tätigkeit mehr habe und dass sie mich mehr und mehr belastet.»

Die 55-Jährige redet mit der AZ offen darüber, dass das Amt zunehmend an ihren Nerven gezehrt habe. Die Belastung sei in den letzten Jahren grösser geworden, sagt Lüthi, die seit 2006 im Gemeinderat sitzt und seit November 2012 als Präsidentin amtet. Und: «Die Leute sind fordernder als früher. Gleichzeitig ist die Toleranzschwelle in der Gesellschaft gesunken.»

Diese Entwicklung bestätigen andere Politiker. Fredy Böni, seit 12 Jahren Gemeindeammann von Möhlin, sagt: «Die Belastung hat in den letzten Jahren in der Tat extrem zugenommen. Zudem wird viel stärker auf die Person gezielt als früher. Es nimmt niemand mehr ein Blatt vor den Mund.»