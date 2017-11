Ebenfalls Pizza und italienische Spezialitäten serviert Samet Rustemi seit gut sieben Wochen im «Rebstock» in Frick. Daneben setzt Rustemi aber auch auf gutbürgerliche Schweizer Küche. Wie Clausi, der vor seinem Engagement in Münchwilen in Bözen seine Gäste bewirtete, ist auch Rustemi in der Region kein Unbekannter. Im Gegenteil: 18 Jahre lang führte er den «Hirschen» in Gipf-Oberfrick und hat sich dabei eine Stammkundschaft erarbeitet.

Mehr Personal benötigt

Mit seinem Start in Frick ist der gebürtige Mazedonier «sehr zufrieden». Obwohl die Einrichtungszeit im frisch renovierten «Rebstock» knapp gewesen sei, habe sich mittlerweile alles gut eingependelt, sagt er. Allerdings waren dank der guten Gäste-Resonanz erste Anpassungen nötig: «Ich musste das Team vergrössern», sagt er, «nun haben wir alles gut im Griff.» Vom Geschäftsgang sei er «positiv überrascht». Täglich bietet Rustemi fünf Mittagsmenüs an. «Dieses Angebot wird immer bekannter», sagt er. «Viele Gäste kommen aber auch am Freitagabend und am Wochenende.»