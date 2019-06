Segeln auf dem Rhein? Im Fricktal? In Kaiseraugst? Roland Bendelac lacht. «Es gibt sogar in der Seglerszene viele, die ungläubig schauen, wenn ich ihnen davon erzähle.» Dabei ist es keineswegs neu, dass auf dem Rhein zwischen dem Kraftwerk Augst und der Rheinfelder Autobahnbrücke gesegelt wird. Der Segelclub Pratteln, den Bendelac präsidiert, feiert in zwei Wochen sein 75-Jahre-Jubiläum. Und der Basler Segelclub, der sein Klubgelände ebenfalls in Kaiseraugst hat, segelt gar schon ein Jahr länger.

Heute haben die beiden Vereine ein gutes Verhältnis zueinander, segeln auch ab und an gemeinsam. Das war nicht immer so: In den Anfängen herrschte Konkurrenzdenken zwischen den Städtern und den Landschäftlern.

Segeln am Feierabend

In den Statuten aus der Gründungszeit steht die «Förderung des Segelsports» als Vereinszweck. Dies gilt bis heute. Der Verein bietet J + S- und Erwachsenenkurse an und er besitzt acht Boote – sechs Vaurien und zwei Piraten. Die Boote seien stabil und dennoch sehr beweglich, so Bendelac. Prüfungen oder Brevets braucht es für diese Jollen nicht, da sie weniger als 15 Quadratmeter Segelfläche aufweisen.