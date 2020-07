«Es fehlen die Worte»: Gemeinde gedenkt dem tödlich verunglückten Brunnenmeister

Es sind schwere Tage für die Gemeinde Stein. Am Freitag verlor ein Mitarbeiter des Bauamts bei einem Arbeitsunfall sein Leben. Er hatte mit einem Fahrzeug des Werkhofs Arbeiten am Rheinufer erledigt, als das Fahrzeug ins Rutschen geriet und in den Fluss stürzte. Der 26-Jährige erlag noch auf der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Beim Verunfallten handelt es sich um den Brunnenmeister der Gemeinde. Am Montag nun trafen sich das Gemeindepersonal, der Gemeinderat und weitere Personen zu einer übers Wochenende organisierten Trauerfeier im Saalbau.

Anschliessend ging man gemeinsam an den Unglücksort am Rheinufer, um des Verstorbenen zu gedenken. Sowohl am Freitag als auch am Montag waren Vertreter eines Care-Teams vor Ort, um mögliche Hilfestellungen aufzuzeigen.