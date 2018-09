Als Künstler Stephan Schmidlin die blaue Blache von der über zwei Meter grossen Skulptur zieht, geht ein Raunen durch die Menge. Rund 370 Mitarbeitende der Reha Rheinfelden sind am Donnerstagabend gekommen, um die Einweihung des Erweiterungsbaus «Reha Ost» zu feiern. Im Rahmen der Feier enthüllt Schmidlin im Naturpark der Klinik sein neuestes Werk.

Die Skulptur trägt den Titel «Der Weg» und soll symbolhaft für die Arbeit in der Reha stehen. Jeder Mensch, ob jung oder alt, könne durch eine Krankheit oder einen Unfall sein inneres Gleichgewicht verlieren, erklärt Schmidlin. «Mithilfe der Teams in der Reha und durch Entschlossenheit, Ausdauer und Hingabe des Patienten kann dieses aber wieder hergestellt werden.» Die Skulptur aus einem rund 120 Jahre alten Mammutbaum zeigt den Weg des Patienten in der Rehabilitation: zunächst im Rollstuhl auf dem Weg in die Klinik, dann an Krücken in der Therapie und zum Schluss geheilt.

Reha Ost ist in Betrieb

Matthias Mühlheim, administrativer Direktor, und Thierry Ettlin, Chefarzt und medizinischer Direktor, ist die Freude über das Kunstwerk anzusehen. Ettlin blickt in seiner Ansprache kurz auf den Werdegang des Künstlers zurück – von der Karriere als Kunstturner zu den Auftritten als Kabarettist bei den «Schmirinskis» bis hin zum Schaffen als Holzbildhauer. «Sein Leben ist inspirierend», so Ettlin. «Wir sind stolz darauf, eines seiner Werke bei uns zu haben.»