Schon zeitig trudelten die ersten Besucher zur grenzüberschreitenden Silvesterfeier der beiden Rheinfelden ein. Kurz vor dem Glockenschlag zu Mitternacht leitete ein Kanonenschlag den über Lautsprecher angezählten Zehn-Sekunden-Countdown zum Jahreswechsel ein. Die Menschen fielen sich in die Arme, stiessen auf das neue Jahr an, Smartphones wurden gezückt und Selfies verschickt. In den Himmel über beiden Städten stiegen die Raketen auf.

Deutlich besinnlicher hatte zuvor schon die Sebastiani-Bruderschaft das neue Jahr eingeleitet. Um 21 Uhr waren die zwölf Brüder gemäss dem alten Brauch des Brunnensingens von der Stadtkirche St. Martin zu den Brunnen der Altstadt gezogen, um dort mit ihrem Neujahrslied um den Segen des heiligen Sebastian zu bitten. Das einzige Licht ging von der Pestlaterne aus und in der Dunkelheit begleitete eine stille Menschenmenge die 1541 gegründete Bruderschaft bei ihrem Rundgang, der wieder an der Stadtkirche endete, wo zum Jahreswechsel ein Orgelkonzert gegeben wurde.

Der Höhepunkt der grenzüberschreitenden Silvesterfeier war das gemeinsame Feuerwerk der beiden Stadtverwaltungen. Bei für Silvester angenehmen Temperaturen trübte kein Nebel den Nachthimmel über der Rheinbrücke und die vom badischen Ufer abgeschossenen Feuerwerkskörper zeichneten für elf Minuten bunte Bilder in den Himmel, musikalisch mit Rock- und Pop-Hits untermalt. Rund 100 Kilogramm Explosivstoffe wurden verschossen und erstmals wurde zum Feuerwerk auch ein Laser eingesetzt. Nach dem Feuerwerk löste sich die friedlich verlaufene Feier dann schnell wieder auf.