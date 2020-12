Einkaufstouristen kommen nicht mehr rüber – was ab heute an der deutschen Grenze gilt

Laut Verordnung ist ein quarantänefreies Einreisen nach Baden-Württemberg nur noch aus triftigen Gründen – beruflichen, schulischen, medizinischen oder familiären – erlaubt. Bedeutet: Dem Schweizer Einkaufstourismus wird ein Riegel vorgeschoben – und dies einen Tag vor Heiligabend.

Die Auswirkungen der Verordnung zeigten sich gestern am späten Nachmittag deutlich an den langen Blechkolonnen im Grenzgebiet. So auch am Stau, der sich gegen 17.30 Uhr vom Grenzübergang zu Bad Säckingen bis durch die Gemeinde Stein in Richtung Münchwilen zog. So mancher Autofahrer verlor beim Warten die Geduld und machte kehrt Richtung Heimat. Die meisten jedoch verharrten und hielten Kurs auf Bad Säckingen. Sie wollten die letzte Chance nutzen, um in Deutschland den Weihnachtsbraten, die gute Flasche Roten oder Geschenke für das grosse Fest einzutüten.

«Das ist eine ­Hiobsbotschaft»

So manchen trieb es bei seiner Fahrt nach Bad Säckingen zu Simon Kühn, Inhaber von «Mypaketshop». In den Hochregalen seines Paketshops lagert er rund 10000 Sendungen, darunter viele Weihnachtsgeschenke, von Schweizer Kunden – vornehmlich aus dem Fricktal. Als gestern am frühen Nachmittag publik wurde, dass die Grenzre­striktionen per heute in Kraft treten sollen, nahm die Flut an E-Mails und Telefonaten auf den Paketshop seinen Lauf. «Viele zeigten sich besorgt, dass sie nicht mehr vor Weihnachten an ihre Pakete kommen», so Kühn.