Stolz auf die Zusammenarbeit

Als Beispiele für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der beiden Rheinfelden führte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die zurückliegende Demokratiekonferenz unter Leitung des Kantons Aargau, das in Badisch-Rheinfelden durchgeführte Verkehrssymposium und die gemeinsamen Brückensensationen an. Der Rheinsteg soll 2018 zur Baureife gebracht werden, so Eberhardt. Die Stadtmusik Rheinfelden umrahmte die Reden der beiden Stadtoberhäupter mit gekonnt gespielten Werken wie Mambo oder Last Dance, aber auch moderneren Stücken wie Grönemeyers «Wann ist ein Mann ein Mann».

Besonders beschwingt bot das starke Orchester den Jazzsong «Putting on the Ritz» von Irving Berlin dar. Grosser Applaus seitens der mehr als 500 Saalgäste waren der Stadtmusik unter Leitung von Valentin Sacher nach jedem Beitrag sicher.

Neben den Mitarbeitern der Kommune halfen der Damenturnverein, Mitglieder des Chores der Fricktaler Bühne und die Rhywaagis bei der Bewirtung und in der Garderobe aus. Die Gäste konnten sich ein Gläschen weissen Rootsherre Wyy oder roten Rootsdame Wyy, beides Magdener Weine, nehmen, während die Servicekräfte Tabletts mit Speckzopf durch die Menge trugen. Beim Gespräch mit alten und neuen Bekannten wurde der Neujahrsempfang zu einer herzlichen wie pulsierenden Begegnung in Rheinfelden.