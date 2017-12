Die politische Zusammenarbeit im Staffeleggtal zwischen den Gemeinden Herznach und Ueken ist über die letzten Jahrzehnte stark gewachsen. Wasserversorgung, Feuerwehr, Unterhaltsbetrieb, Schiesswesen, Friedhof und Schulsekretariat – dies alles wird von den beiden Gemeinden mittlerweile Hand in Hand geführt.

Im Mai und November haben sich beide Exekutivgremien getroffen und entschieden, weitere Formen der Kooperation zu prüfen: «Ziel ist es, den Ist-Zustand zu analysieren, Synergien aufzuzeigen, neue Formen der Zusammenarbeit abzuwägen und mögliche Auswirkungen auf die Finanzen beider Gemeinden aufzuzeigen», erklärt Robert Schmid, Gemeindeammann von Ueken. «Der Zeitraum dieser Ist-Analyse ist offen.

Wir werden jedoch an der Gemeindeversammlung über den Zwischenstand berichten», sagt Treyer. Als nächster Schritt ist die Ausarbeitung von Entscheidungsgrundlage geplant.

Anforderung an Verwaltung steigt

Die zukünftigen gemeinsamen Sitzungen der Exekutivgremien werden von einem externen Berater begleitet. Ein Punkt an diesen Sitzungen wird die Frage nach einer Zusammenführung der Verwaltungen sein.

«Die Vorgaben des Kantons hinsichtlich der Besetzung der kommunalen Verwaltungen sind in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden. Auch die Bevölkerung erwartet, dass der Gemeindeschalter besetzt ist und dass Anfragen und Korrespondenzen rasch erledigt werden», sagt Treyer. Zudem sei es heutzutage schwer, qualifiziertes Personal für eine 30- oder 40-Prozent-Stelle in einer kleinen Gemeinde zu finden. Ein Problem sei auch, einen Mitarbeiter der Verwaltung bei Krankheit adäquat zu vertreten. Dies sieht Schmid ähnlich: «Wir haben zwar auf dem Papier für die Stellen in der Verwaltung eine Vertretung, aber Theorie und Praxis sind oftmals zwei unterschiedliche Dinge», sagt Schmid.

Ein weiterer Punkt an den Sitzungen der beiden Exekutivgremien wird das Thema Primarschule sein. Treyer macht klar, dass die Zusammenlegung der beiden Primarschulen derzeit nicht zur Debatte steht. Zwar gebe es momentan keine Probleme hinsichtlich der Erfüllung der Mindestgrösse der Klassen, jedoch sei es sinnvoll, sich Gedanken darüber zu machen, wie man vorgehen soll, wenn die Schülerzahlen nach unten gehen.

Ein Variante wäre hier beispielsweise Schüler von Ueken nach Herznach oder andersherum zu schicken, wenn die Mindestgrösse einer Klassenstufe nicht mehr erfüllt werden kann.

Dass der Weg von einer gemeinsamen Verwaltungsführung und einer starken politischen Zusammenarbeit nicht mehr der weiteste bis zu einer Fusion ist, kann Treyer nicht verhehlen: «Klar, wenn die Analyse ergibt, dass beide finanziell von einer Fusion profitieren würden, dann ist eine Fusion nicht ausgeschlossen», sagt er. Diesen Grundsatz vertritt auch Schmid: «Sobald eine Fusion keine Win-win-Situation ist, ist sie zum Scheitern verurteilt.»

Kulturelle Verflechtung

Für Treyer und Schmid ist jedoch klar, dass in Sachen Fusion der Souverän das letzte Wort zu sprechen hat. «Auch wenn eine Fusion für die Gemeinde überwiegend positive Effekte hat, so ist sie immer noch ein emotionales Thema. Fragen nach dem neuen Standort des Verwaltungsgebäudes oder der Schule bewegen die Einwohner oder was für ein Name auf dem Ortsschild steht», erklärt Schmid.

Andererseits stehen sich die beiden Dörfer kulturell sehr nahe, dadurch, dass viele Ueker und Herznacher gemeinsam in Vereinen aktiv sind. Ein Identitätsverlust im Falle einer Fusion sei deswegen nicht zu befürchten.

Aufwand abbauen

Treyer ist sich bewusst, dass eine starke interkommunale Zusammenarbeit mit einer gemeinsamen Verwaltungsführung auch ohne Fusion gut funktionieren kann. «Wölflinswil und Oberhof sind hier ein gutes Beispiel, dass dies funktionieren kann», sagt er.

Andererseits falle bei einer Fusion der Koordinationsaufwand zwischen den vielfach ohnehin zusammengewachsenen Dörfern weg. Abläufe könnten optimiert, die Kompetenzen und die finanzielle Verantwortung für staatliche Aufgaben in bessere räumliche Übereinstimmung gebracht werden.