Es ist mittlerweile fast sieben Monate her, aber manchmal holt sie das Erlebnis auch heute noch ein. Im Juli letzten Jahres brachen Unbekannte in das Velogeschäft von Fredy und Renate Geisseler in Gansingen ein, stahlen Zweiräder im Wert von 75'000 Franken. «Das war ein Schock», sagt Renate Geisseler. Die schlechten Erinnerungen schleichen sich noch immer ab und zu in den Alltag. Vor allem der Gedanke, dass die Einbrecher den Laden vor der Tat wohl auskundschafteten, lässt sie nicht los. «Ich denke immer wieder an die Täter.» Manchmal ertappe sie sich dabei, dass sie Autonummern aufschreibe von Fahrzeugen, die ihr verdächtig vorkommen, erzählt Geisseler. «Wir sind wachsamer und vorsichtiger geworden.»

Es ist ein Satz, wie ihn Hubi Guthauser vom «Bike Point» in Zeiningen und Sabine Füchter vom gleichnamigen Velogeschäft in Rheinfelden fast im selben Wortlaut ebenfalls sagen. Auch bei ihnen wurde im vergangenen Jahr eingebrochen und Ware im Wert von jeweils über 100'000 Franken gestohlen. «So etwas hinterlässt schon Spuren», sagt Füchter. «Wir sind nicht mehr so locker, müssen aber gleichzeitig aufpassen, dass wir uns gegenüber unseren Kunden nicht übertrieben misstrauisch verhalten», sagt Guthauser.

Geholfen hätten in der Zeit nach dem Einbruch die Ermutigungen, auch von Aussenstehenden. «Wir mussten mehrmals Kunden vertrösten», sagt etwa Renate Geisseler. Es habe einige Wochen gedauert, bis der Laden nach dem Einbruch mit neuer Ware habe voll bestückt werden können. «In dieser Zeit haben wir viel Zuspruch bekommen.» Einerseits von Kunden, die sich verständnisvoll zeigten, andererseits von Lieferanten, die helfen wollten. «Das hat uns in der Zeit sehr geholfen.» Auch Hubi Guthauser spricht von grossem Mitgefühl, das sie erfahren hätten. «Das hätten wir so nicht erwartet. Es hat uns aber gefreut und aufgebaut.»