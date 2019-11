Einbrecher sprangen auf Flucht in Rhein: Zwei Verhaftete bereits wieder auf freiem Fuss

Am Freitagabend führten Polizei und Grenzwache im Aargau eine koordinierte Aktion durch und fahndeten nach Einbrecher. Im Fricktal kam es dabei zu einem spektakulären Einsatz. Eine Patrouille der Regionalpolizei Oberes Fricktal wollte in Frick ein Auto mit deutschen Kennzeichen und drei Insassen kontrollieren. Der Lenker missachtete jedoch das Haltezeichen und flüchtete. In Münchwilen durchbrach der Wagen in der Folge eine Strassensperre der Grenzwache, ehe er in Stein auf einer Verkehrsinsel mit einem Poller kollidierte.

Nach dieser Kollision war der Wagen zwar nicht mehr fahrtüchtig – die Flucht aber noch nicht zu Ende. Die drei Insassen flüchteten zu Fuss Richtung Rhein und sprangen ins kalte Wasser. Um nach ihnen zu ­suchen, wurden Boote der Feuerwehr Möhlin und der deutschen Polizei aufgeboten.