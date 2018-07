Es ist nicht der erste grosse Velodiebstahl in den vergangenen Monaten. In einem Fahrradgeschäft in Kleindöttingen waren gegen Ende Mai Fahrräder im Wert von 200'000 Franken gestohlen worden. Die Woche darauf brachen Unbekannte auch im Lager von Füchter Velos in Rheinfelden ein. Dort wurden Velos im Wert von 100'000 Franken erbeutet.

Profis am Werk

In beiden Fällen verlief die Fahndung der Polizei erfolglos. Die Ermittlungen laufen allerdings noch, wie Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei, der AZ bestätigt. Dabei gebe es immer noch verschiedene Anhaltspunkte, dass es sich bei den Einbrüchen in Kleindöttigen und Rheinfelden um die selbe Täterschaft handelt.

Beim Einbruch in Gansingen kann die Polizei laut Graser noch nichts zu einem möglichen Zusammenhang zu den zwei vorausgegangenen Fällen sagen. Allerdings könne man davon ausgehen, dass es sich bei den Tätern um Einbrecher vom gleichen Kaliber handelt: «Das sind keine Gelegenheitsdiebe, sondern Profis.» Die Täterschaft sei möglicherweise auf Velodiebstähle spezialisiert. (sda/cki)