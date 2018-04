Heute Morgen um 4 Uhr fielen einer Spaziergängerin in Etzgen (Gemeinde Mettauertal) drei Männer auf. Offenbar wollten diese in ein Haus einbrechen. Dann verschwanden sie aber in einem Auto – mit französischen Autokennzeichen. Diese Informationen bestätigt Bernhard Graser, Sprecher der Kantonspolizei Aargau, nach einer Meldung von Radio Argovia gegenüber der AZ.

Wenig später überschlugen sich die Ereignisse: "Die Grenzwacht sichtete das Auto und wollte es stoppen", sagt Bernhard Graser. "Doch das Auto der mutmasslichen Einbrecher durchbrach die Nagelsperre." Die Kantonspolizei löste eine Grossfahndung aus. 20 Patrouillen sind im Einsatz, ebenso mehrere Hundeführer und ein Armee-Helikopter mit Wärmebildkamera.

Die Einbrecher flüchteten in Richtung Kaisten/Eiken. Im Hardwald, einem grossen Waldgebiet bei Kaisten, Eiken und Sisseln, liessen sie ihr beschädigtes Fahrzeug stehen.