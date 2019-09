Ein halbes Jahrhundert Römisch-Katholische Kirche St. Wendelin feierte die Gemeinde am Sonntag auch mit vielen Gästen. Den sehr lebendigen Gottesdienst zelebrierten Gemeindeleiter Martin Linzmeier, der pensionierte Pfarrer Heiri Schmid, Seelsorger in Ausbildung Patrik Suter sowie Pfarreiseelsorger aus Frick, Ulrich Feger, zusammen mit Mitgliedern der Kirchengemeinde. Musikalisch umrahmte der Chor St. Wendelin unter der Leitung von Tina Kupprat, Organistin Irmelin Bünsch und den Solistinnen Gordona Kekenovska und Christine Schmeling das Jubiläum.

Glaube als feste Konstante im Leben

Eine feste Konstante im Leben ist für Kirchenpflegerin Gabriela Fosado Wydhooge der Glaube, bedeutungsvoll bei wichtigen Entscheidungen, aber auch ein Ort fester Gemeinschaft. Vor mehr als 50 Jahren arbeitete Heiri Häseli in der damaligen Kommission für den Kirchenbau gestalterisch mit. Er erinnerte sich in seinen Ausführungen an eine Zeit grosser Aufbruchstimmung verbunden mit der Überzeugung an eine friedliche Welt. Das Materielle stand nicht an erster Stelle. Die Prioritäten hätten sich teilweise etwas geändert, fand er, Hab und Gut nehmen einen grösseren Stellenwert ein. Doch für ihn persönlich hat der Glaube noch immer grosse Bedeutung, vermittelt Wahrhaftigkeit und gesellschaftliche Geborgenheit. Ebenso wussten auch die Ministranten recht gut, was ihnen Kirche bedeutet.

Martin Linzmeier sprach in seiner Predigt von seinen vielen positiven Erfahrungen in der Zeit der Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde, von einem zentralen Ort des Miteinanders vieler grossartiger Menschen.

Während und nach einem gemeinsamen Mittagessen gab es viel Musik, die Kinder tummelten sich auf dem Spielplatz, hörten im Märchenzelt spannende Geschichten.