Christian Haller wurde am 28. Februar 1943 in Brugg geboren. Er studierte Zoologie an der Universität Basel und war unter anderem acht Jahre Bereichsleiter der «Sozialen Studien» am Gottlieb-Duttweiler-Institut. Zudem wirkte er vier Jahre lang als Dramaturg am Theater Claque in Baden.

Als Autor hat er mehrere Preise gewonnen. So erhielt er 2006 den Aargauer Literaturpreis, 2007 den Schillerpreis und 2015 den «Kunstpreis des Kantons Aargau». Nach der «Trilogie des Erinnerns» arbeitet Haller derzeit wieder an einem dreiteiligen, autobiografischen Projekt. Die ersten beiden Teile sind bereits erschienen: «Die verborgenen Ufer» und «Das unaufhaltsame Fliessen.»

Christian Haller lebt seit 1994 in der Altstadt von Laufenburg. (twe)