Ein gutes Storchenjahr: «Happy End» in Möhlin, Baby-Sensation in Kaiseraugst

Überhaupt zieht der Leiter der Möhliner Storchenstation ein positives Fazit über das vergangene Jahr. Über 30 Jungstörche konnten in Möhlin beringt werden. «Das Brutergebnis ist somit besser als im vergangenen Jahr», so Gardelli.

Gute Nachrichten gibt es inzwischen aber vom Nachwuchs: Die beiden Störche sind durchgekommen. Auch dank dem Team der Storchenstation, das mit einem Obstpflücker Futter in den Horst warf und so die Mutter unterstützte. «Es war ein besonderer Moment, als die Jungvögel ausgeflogen sind», sagt Gardelli.

Eine besondere Überraschung gab es in einem Horst beim Campingplatz: Gleich fünf Jungstörche konnten dort beringt werden – «eine kleine Sensation», wie Wullschleger sagt.

Mitte Februar sollen die ersten Storche zurückkehren

Nun ist in den Storchen­nestern allerdings Ruhe eingekehrt. Die meisten Störche sind Richtung Süden gezogen in ihre Winterquartiere in Spanien oder Nordafrika. «Wir erwarten Mitte Februar die ersten Störche zurück», sagt Urs Wullschleger.

2020 wird sowohl in Kaiseraugst als auch in Möhlin ein spezielles Jahr – schliesslich wird es an beiden Orten ein Jubiläumsjahr. Seit 1991 brüten in Kaiseraugst Störche, nächstes Jahr also zum 30. Mal. In Möhlin feiert derweil die Storchenstation im September gar ihr 50-Jahre-Jubiläum. Geplant ist aus diesem Anlass ein Fest am 11. und 12. September, inklusive der Einweihung der neuen Volieren.

Vier Volieren sind bereits neu gestaltet

Die Anlage wird derzeit nämlich in Etappen erneuert und die Gehege werden erweitert. «Das Ziel ist es, dass die Gehege möglichst dem natürlichen Lebensraum der Vögel entsprechen», sagt Bruno Gardelli. In den vergangenen Monaten wurden die baulichen Massnahmen an vier Volieren umgesetzt.

Eine davon ist inzwischen bereits fertig eingerichtet und von ihren Bewohnern, den Bartmeisen, bezogen. Die drei anderen erneuerten ­Volieren möchte Gardelli in den nächsten Wochen fertig einrichten und die Bewohner dann zügeln. Die nächste Etappe soll – sofern die finanziellen Mittel gesichert sind – 2021 starten.