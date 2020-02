Ein besonderes Spektakel: Die Plaketten für die Städtlefasnacht waren schnell ausverkauft

Das ging schnell: Der grosse Umzug durch beide Laufenburg am Sonntag hatte noch lange nicht begonnen, als die immerhin 900 Plaketten weg waren – ausverkauft, vollständig unters närrische Volk gebracht. Wer zu spät kam, erhielt für etwas weniger Geld einen kleinen Plastikchip. Kein sonderlich chickes Souvenir, aber ein akzeptabler Eintritt für den Genuss eines ganz besonderen Spektakels.

59 Gruppen aus Deutschland und der Schweiz sowie eine Formation aus Grossbritannien bewiesen, dass Laufenburg in punkto Fasnacht eine Macht darstellt. Eine Macht voller Farben, Frohsinn, Konfetti, Krach und Musik, mit dem Bewusstsein von Tradition und dem Sinn für Fortschritt. In der Altstadt waren Stehplätze rar, die Zuschauer standen dicht gedrängt zwischen Laufenbrücke und Marktplatz.

Das Wetter spielte auch mit. Es wehte ein laues Lüftlein durch die Gassen und über den Rhein, keine Spur von Regen, Sturm und schon gar nicht von Schnee. Ideale Bedingungen also für alle, die dabei waren. Im Speziellen für die jungen Leute, die sich den Maskenträgern gegenüber gerne etwas keck gaben, sich dann aber Konfettiladungen in die schönen Pelzkragen einhandelten, an denen sie noch eine Weile zu tragen haben werden.