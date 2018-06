940 Kilogramm wiegt die Kalkstein-Platte mit den rund 200 Millionen Jahre alten Ammoniten, die seit gestern Morgen im Fricker Gemeindehaus unter der Wendeltreppe liegt. Paläontologe Ben Papst, der für die Feinpräparation der 60 und 75 Zentimeter grossen Ammoniten zuständig war, bezeichnet diesen Fund als «riesen Glücksfall».

Gefunden wurde die Ammonitenplatte bereits vor rund 20 Jahren vom Geologen Christoph Meyer und seinem Sohn in der Tongrube Gruhalde. Meyer, der als Bindeglied zwischen der Saurierkommission und der Tonwerke Keller AG fungierte, äusserte den Wunsch, das Exponat in der Nähe seines Fundortes auszustellen. «Hier, im Foyer des neuen Gemeindehauses, haben wir genügend Platz», sagt Gemeinderätin Susanne Gmünder Bamert. Zuvor lag die Platte zehn Jahre im Keller des Werkhofes. Der Platz an der Wendeltreppe wurde bewusst gewählt, weil ihre Form das Spiralenmuster der Ammoniten widerspiegelt. Bevor die Platte mit einem Stapler im Gemeindehaus platziert wurde, musste Bauleiter Harri Widmer mit einem Statiker abklären, ob der Boden des Gemeindehauses der Last der Platte standhält.