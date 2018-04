In der letzten Amtsperiode wurde die Gemeinde Eiken regelrecht durchgeschüttelt. Von den fünf Gemeinderäten, die Anfang 2014 in die Amtsperiode gestartet waren, beendete kein einziger die vierjährige Legislatur. Neben mehreren Gemeinderäten waren in den vier Jahren auch drei Ammänner im Amt – und demissionierten allesamt vorzeitig. Zuletzt Renate Bitter. Sie trat im Mai per sofort zurück – nach nur sieben Monaten im Amt. Als Gründe nannte sie Differenzen mit einem Teil des Gemeindepersonals sowie den fehlenden Rückhalt im Gemeinderat. «Ich stelle fest, dass ich offensichtlich die falsche Person bin, um Ruhe in die Gemeinde zu bringen und um zu verhindern, dass sie ständig von ihrer eigenen Vergangenheit eingeholt wird», sagte sie nach ihrer Demission.

Diese Ruhe will der aktuelle Gemeinderat unter der Leitung von Stefan Grunder ins Dorf bringen. Nach den ersten 100 Tagen der Legislatur lässt sich eine positive Bilanz ziehen. Eiken, so scheint es von aussen zumindest, ist politisch zur Ruhe gekommen – und arbeitet an seiner Zukunft. Grunder selbst zieht im AZ-Interview denn auch eine positive Zwischenbilanz: Er und seine Kollegen hätten sehr viele positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten. Und: «Wir wachsen wöchentlich mehr zusammen.»

Herr Grunder, welche Bilanz ziehen Sie nach 100 Tagen?

Stefan Grunder: Ich ziehe eine positive Bilanz der letzten 100 Tage.

Sie haben also noch nicht genug und bereuen Ihren Entscheid, kandidiert zu haben?

Nein, ich bereue diesen Entscheid nicht, ich wusste, was auf mich zukommt.

Der Gemeinderat muss als Kollegium zusammenwachsen, um optimal zu agieren. Wie weit ist dieser Prozess?

Wir wachsen wöchentlich mehr zusammen.