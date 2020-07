Die Wirtelegende Turi Eiholzer wird 65 – und feiert «100 Jahre Turi»

Turi Eiholzer kam 1985 ins Fricktal und übernahm den «Hirschen» in Gipf-Oberfrick. 1990 verkaufte er ihn und reiste um die Welt. Zurück im Fricktal wirtete er auf dem «Schützen» in Laufenburg, dem «Warteck» in Kaisten und dem «Schwanen» in Oeschgen. Seit 2012 führt er zusammen mit seiner Partnerin das «Feldschlösschen» in Hornussen. Am Freitag feiert er hier mit geladenen Gästen seinen 65. Geburtstag und sein Wirtejubiläum. Der Erlös aus der Tombola geht an das Skilager Hornussen/Bözen. (twe)